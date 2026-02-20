ATELIER YOGA, DANSE, PARENT ET ENFANT Gignac

ATELIER YOGA, DANSE, PARENT ET ENFANT

39 Grand Rue Gignac Hérault

Tarif : – – 25 EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

pour parent et enfant de 4 à 9 ans

Un temps de complicité entre parent et enfant autour de la pratique du yoga et de la danse.

Deux heures, entrecoupées d’une pause, pour découvrir comment se relier et partager un moment privilégié, ludique et créatif avec votre enfant. .

39 Grand Rue Gignac 34150 Hérault Occitanie coralie.enmouvement@gmail.com

English :

for parent and child aged 4 to 9

