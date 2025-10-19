ATELIER YOGA DU DIMANCHE Centre d’hébergement et de loisirs Saint-Brevin-les-Pins

Centre d’hébergement et de loisirs 14 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-10-19 12:30:00

2025-10-19 2025-12-07 2026-03-22

Atelier yoga ouvert aux pratiquants de tous niveaux désirant approfondir leur pratique hebdomadaire.

Pratique en solo ou en duo, avec supports bâtons, chaises, baleineaux…

Inscription obligatoire au 06 20 77 49 92 Plus d’infos sur www.sohamyoga.online .

Centre d’hébergement et de loisirs 14 avenue de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 20 77 49 92

