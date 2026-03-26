Atelier Yoga Du faire vers l’être à Ladorée Ladorée Lavercantière

Atelier Yoga Du faire vers l’être à Ladorée

Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19 16:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Les Pieds Heureux Yoga déposent leurs chaussures chez Ladorée, pour une pratique longue et réconfortante.

A travers cet atelier sur le tapis, Valentine vous invite à rencontrer diverses facettes du Yoga, dans une pratique en plusieurs rythmes

Les Pieds Heureux Yoga déposent leurs chaussures chez Ladorée, pour une pratique longue et réconfortante.

A travers cet atelier sur le tapis, Valentine vous invite à rencontrer diverses facettes du Yoga, dans une pratique en plusieurs rythmes. Une première partie active, alliant mobilité articulaire et Yoga fonctionnel doux (style Hatha)… Et un second temps permettant de glisser vers la lenteur et le relâchement musculaire grâce à une pratique de Yin Yoga. Un moment de récupération douce et profonde des tissus.

Le Yin Yoga, lié à la Médecine Traditionnelle Chinoise, est une pratique immobile et passive. L’élément du Bois sera à l’honneur, avec l’éveil du Printemps.

Apportez donc chaussettes, pulls et plaids pour être au chaud en fin de cours !

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Ladorée 2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 61 72 39 30 lespiedsheureuxyoga@gmail.com

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English :

Les Pieds Heureux Yoga lay down their shoes at Ladorée, for a long and comforting practice.

Through this workshop on the mat, Valentine invites you to encounter various facets of yoga, in a practice in several rhythms

L’événement Atelier Yoga Du faire vers l’être à Ladorée Lavercantière a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Gourdon