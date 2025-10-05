Atelier yoga du froid En eau vive (proche de Cessy) Cessy
Atelier yoga du froid
En eau vive (proche de Cessy) 396 RUE DU MONT BLANC Cessy Ain
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2025-10-05 09:30:00
fin : 2025-10-05 11:30:00
2025-10-05
Découvrez vos ressources insoupçonnées d’adaptation au froid grâce à une préparation physique et mentale appropriée et encadrée par une professeure certifiée et expérimentée.
En eau vive (proche de Cessy) 396 RUE DU MONT BLANC Cessy 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 56 26 58 yoga.unartdesoi@gmail.com
English : Cold weather yoga workshop
Discover your unexpected ability to adapt to the cold through appropriate physical and mental preparation, supervised by a certified and experienced instructor.
German : Yoga-Workshop für die kalte Jahreszeit
Entdecken Sie Ihre ungeahnten Fähigkeiten, sich an die Kälte anzupassen, dank einer angemessenen körperlichen und mentalen Vorbereitung unter Anleitung einer zertifizierten und erfahrenen Lehrerin.
Italiano :
Scoprite le vostre insospettabili risorse per adattarvi al freddo grazie a un’adeguata preparazione fisica e mentale supervisionata da un istruttore certificato ed esperto.
Espanol :
Descubre tus insospechados recursos para adaptarte al frío gracias a una adecuada preparación física y mental supervisada por un instructor titulado y experimentado.
