Atelier yoga du froid En eau vive (proche de Cessy) Cessy

En eau vive (proche de Cessy) 396 RUE DU MONT BLANC Cessy Ain

Tarif : 45 – 45 – EUR

Début : 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05 11:30:00

2025-10-05

Découvrez vos ressources insoupçonnées d’adaptation au froid grâce à une préparation physique et mentale appropriée et encadrée par une professeure certifiée et expérimentée.

En eau vive (proche de Cessy) 396 RUE DU MONT BLANC Cessy 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 56 26 58 yoga.unartdesoi@gmail.com

English : Cold weather yoga workshop

Discover your unexpected ability to adapt to the cold through appropriate physical and mental preparation, supervised by a certified and experienced instructor.

German : Yoga-Workshop für die kalte Jahreszeit

Entdecken Sie Ihre ungeahnten Fähigkeiten, sich an die Kälte anzupassen, dank einer angemessenen körperlichen und mentalen Vorbereitung unter Anleitung einer zertifizierten und erfahrenen Lehrerin.

Italiano :

Scoprite le vostre insospettabili risorse per adattarvi al freddo grazie a un’adeguata preparazione fisica e mentale supervisionata da un istruttore certificato ed esperto.

Espanol :

Descubre tus insospechados recursos para adaptarte al frío gracias a una adecuada preparación física y mental supervisada por un instructor titulado y experimentado.

