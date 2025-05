Atelier « yoga du rire » au Sourire Intérieur à Figeac – Le sourire intérieur Figeac, 17 mai 2025 15:00, Figeac.

Lot

Atelier « yoga du rire » au Sourire Intérieur à Figeac Le sourire intérieur 5, place Champollion Figeac Lot

Début : 2025-05-17 15:00:00

fin : 2025-05-17 16:00:00

2025-05-17

Initiez-vous au yoga du rire lors d’une séance conviviale alliant rires collectifs et bienfaits du yoga. Une pratique accessible sans posture complexe.

– Présentation des bienfaits du yoga du rire

– Pratique collective guidée sans posture

– Échanges et détente 60 .

Le sourire intérieur 5, place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 49 98 28 14

English :

Introduce yourself to laughter yoga in a friendly session combining collective laughter and the benefits of yoga. An accessible practice with no complex postures.

German :

Lernen Sie Lachyoga in einer geselligen Sitzung kennen, die gemeinsames Lachen mit den Vorteilen des Yoga verbindet. Eine leicht zugängliche Praxis ohne komplizierte Körperhaltung.

Italiano :

Introducetevi allo yoga della risata durante una sessione amichevole che unisce la risata collettiva ai benefici dello yoga. Una pratica accessibile, senza posture complesse.

Espanol :

Introdúzcase en el yoga de la risa durante una sesión amistosa que combina la risa colectiva y los beneficios del yoga. Una práctica accesible y sin posturas complejas.

