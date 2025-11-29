Atelier Yoga du Rire Café associatif des Gallets Rennes Samedi 29 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Boostez votre Bonheur avec Le Yoga du Rire!

Le Yoga du Rire est une méthode simple et puissante : nous pratiquons des exercices de rire sans raison en groupe. Le rire forcé devient rapidement contagieux, libérant instantanément les hormones du bonheur, réduisant le stress et renforçant l’immunité. Venez vivre le plaisir de rire ensemble !

Le Samedi 29 novembre, à la ferme des Gallets, démarrage à 16h (Si vous arrivez après, prenez le train en marche en faisant comme tout le monde !).

Nul besoin d’être joyeux ou d’avoir le sens de l’humour, juste l’envie de passer un bon moment et de repartir avec une énergie nouvelle !

Les enfants peuvent participer, avec un parent pour les accompagner.

ferme.gallets@laposte.net tremoureux@hotmail.com

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine