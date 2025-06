Atelier Yoga du rire Cet été, offrez-vous une bonne dose de rire… et de bien-être ! Plouescat 12 juillet 2025 10:30

Finistère

Rue de Theven Meur Plouescat Finistère

Début : 2025-07-12 10:30:00

fin : 2025-07-12 11:30:00

2025-07-12

Venez découvrir le Yoga du rire une expérience joyeuse, libératrice et accessible à tous !

Le Yoga du rire, c’est bien plus qu’une activité ludique, c’est un véritable art de vivre, qui mêle le rire, la respiration et des mouvements doux pour relâcher les tensions, booster l’énergie et retrouver un mieux-être profond.

Méthode créée par un médecin, ce concept reposant sur une idée simple mais puissante :

On n’a pas besoin d’avoir de l’humour ou de raconter des blagues pour rire et se faire du bien.

Ici, on rit de façon volontaire, comme un exercice physique et le corps, lui, ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire naturel !

Une séance type c’est :

– des exercices de rire faciles et joyeux, en groupe

– des étirements doux, pour se détendre en douceur

– des techniques anti-stress pour lâcher prise

– un temps de relaxation guidée pour se recentrer, le coeur léger et l’esprit apaisé

Pourquoi essayer pendant vos vacances ?

C’est le moment idéal pour :

– Faire le plein d’énergie positive

– Retrouver le plaisir de rire sans raison

– Se reconnecter à soi, aux autres et à l’instant présent

– Stimuler votre vitalité, améliorer votre sommeil et renforcer votre immunité

– Profiter d’un moment convivial, bienveillant et sans jugement

Sportifs ou non, débutants.es ou non, vous êtes les bienvenues ! Tout le monde peut participer.

« Le rire libère le corps, l’esprit et donne de l’élan à la vie. »

En cas de mauvaise météo la séance aura lieu au Centre de Bien-être Plou’escale .

+33 6 68 30 31 70

