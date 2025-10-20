Atelier Yoga du rire Duras

Atelier Yoga du rire Duras lundi 20 octobre 2025.

Atelier Yoga du rire

Salle Louise Félicité Duras Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-27

2025-10-20 2025-10-27 2025-11-17 2025-11-24

Pour les personnes de plus de 55 ans, atelier pris en charge par l’ASEPT Périgord Agenais.

Il vous suffit juste d’être dans une tenue confortable et d’apporter une gourde d’eau.

Le yoga du rire est un concept révolutionnaire né de l’idée originale du Dr Madan Kataria, un médecin de Mumbai. En Inde, il a lancé le premier club de rire dans un parc le 13 Mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd’hui, le phénomène est mondial et des milliers de clubs de rire sont aujourd’hui recensés (2020) dans plus de 105 pays.

Le yoga du Rire s’impose par sa facilité à installer un bien-être complet chez ses pratiquants. Techniquement, le yoga du rire combine des rires sans raison avec des respirations yogiques (pranayama). N’importe qui peut rire sans raison, sans recourir à l’humour ou à des blagues… .

Salle Louise Félicité Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 42 86 agnesblnaturo@gmail.com

