Informations pratiques

Bignay

Atelier yoga du son et Concert

13 rue Principale Bignay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Atelier Yoga du son et concert voyage sonore autour des instruments du monde

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13 rue Principale Bignay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 71 15

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English :

Sound Yoga workshop and a soundscape concert featuring instruments from around the world

L’événement Atelier yoga du son et Concert Bignay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge