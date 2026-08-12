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AGENDA · Bignay

Atelier yoga du son et Concert Bignay

samedi 3 octobre 2026 · Bignay

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
13 rue Principale
Ville
17400 Bignay
Département
Charente-Maritime
Tarif

Bignay

Atelier yoga du son et Concert

13 rue Principale Bignay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Atelier Yoga du son et concert voyage sonore autour des instruments du monde
  .

13 rue Principale Bignay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 71 15 

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English :

Sound Yoga workshop and a soundscape concert featuring instruments from around the world

L’événement Atelier yoga du son et Concert Bignay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge