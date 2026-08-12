AGENDA · Bignay
Atelier yoga du son et Concert Bignay
samedi 3 octobre 2026 · Bignay
Informations pratiques
Bignay
Atelier yoga du son et Concert
13 rue Principale Bignay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Atelier Yoga du son et concert voyage sonore autour des instruments du monde
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13 rue Principale Bignay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 96 71 15
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English :
Sound Yoga workshop and a soundscape concert featuring instruments from around the world
L’événement Atelier yoga du son et Concert Bignay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge