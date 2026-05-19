Atelier yoga du son Saint-Pierre-de-Juillers
Atelier yoga du son Saint-Pierre-de-Juillers dimanche 14 juin 2026.
Saint-Pierre-de-Juillers
Atelier yoga du son
12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
20 euros
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 11:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Pour découvrir le yoga du son, une pratique active où l’on travaille la relaxation par le son de sa voix ( pas besoin d’être chanteur) et la respiration. Un voyage sonore relaxant sur tapis termine l’atelier.
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12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 01 08 26 vanessa.deslandes38@gmail.com
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English :
Discover the yoga of sound, an active practice where you work on relaxation through the sound of your voice (you don’t have to be a singer) and breathing. The workshop ends with a relaxing sound journey on a mat.
L’événement Atelier yoga du son Saint-Pierre-de-Juillers a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge