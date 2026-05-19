Saint-Pierre-de-Juillers

Atelier yoga du son

12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

20 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 11:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Pour découvrir le yoga du son, une pratique active où l’on travaille la relaxation par le son de sa voix ( pas besoin d’être chanteur) et la respiration. Un voyage sonore relaxant sur tapis termine l’atelier.

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12 Rue de la Grande Rivière Saint-Pierre-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 01 08 26 vanessa.deslandes38@gmail.com

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English :

Discover the yoga of sound, an active practice where you work on relaxation through the sound of your voice (you don’t have to be a singer) and breathing. The workshop ends with a relaxing sound journey on a mat.

L’événement Atelier yoga du son Saint-Pierre-de-Juillers a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge