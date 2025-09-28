Atelier Yoga du visage et Voix à Ladorée Lavercantière

Atelier Yoga du visage et Voix à Ladorée Lavercantière dimanche 28 septembre 2025.

Atelier Yoga du visage et Voix à Ladorée

2 route de Cahors Lavercantière Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Ladorée à le plaisir de recevoir Patrice Bonal pour découvrir le Yoga Nidra et vous proposer un moment de détente profonde, de ressourcement et de transformation intérieure.

Mais qu’est-ce donc ?

Le Yoga Nidra, ou yoga du sommeil conscient, est une relaxation guidée qui vous emmène dans un état profond entre veille et sommeil.

Accessible à toutes et à tous, il invite à relâcher le corps, apaiser le mental et se reconnecter à soi.

Ce yoga apporte

– réduction du stress et de l’anxiété

– amélioration du sommeil

– régénération du système nerveux

– clarté mentale et stabilité émotionnelle .

2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33

English :

Ladorée is pleased to welcome Patrice Bonal to discover Yoga Nidra and offer you a moment of deep relaxation, rejuvenation and inner transformation

German :

Ladorée hat das Vergnügen, Patrice Bonal zu empfangen, um Yoga Nidra zu entdecken und Ihnen einen Moment der Tiefenentspannung, des Auftankens und der inneren Transformation anzubieten

Italiano :

Ladorée è lieta di accogliere Patrice Bonal per farvi scoprire lo Yoga Nidra e offrirvi un momento di profondo relax, ringiovanimento e trasformazione interiore

Espanol :

Ladorée se complace en dar la bienvenida a Patrice Bonal para descubrir el Yoga Nidra y ofrecerle un momento de profunda relajación, rejuvenecimiento y transformación interior

