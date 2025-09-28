Atelier Yoga du visage et Voix à Ladorée Lavercantière
Atelier Yoga du visage et Voix à Ladorée Lavercantière dimanche 28 septembre 2025.
Atelier Yoga du visage et Voix à Ladorée
2 route de Cahors Lavercantière Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Ladorée à le plaisir de recevoir Patrice Bonal pour découvrir le Yoga Nidra et vous proposer un moment de détente profonde, de ressourcement et de transformation intérieure.
Mais qu’est-ce donc ?
Le Yoga Nidra, ou yoga du sommeil conscient, est une relaxation guidée qui vous emmène dans un état profond entre veille et sommeil.
Accessible à toutes et à tous, il invite à relâcher le corps, apaiser le mental et se reconnecter à soi.
Ce yoga apporte
– réduction du stress et de l’anxiété
– amélioration du sommeil
– régénération du système nerveux
– clarté mentale et stabilité émotionnelle .
2 route de Cahors Lavercantière 46340 Lot Occitanie +33 6 79 75 36 33
English :
Ladorée is pleased to welcome Patrice Bonal to discover Yoga Nidra and offer you a moment of deep relaxation, rejuvenation and inner transformation
German :
Ladorée hat das Vergnügen, Patrice Bonal zu empfangen, um Yoga Nidra zu entdecken und Ihnen einen Moment der Tiefenentspannung, des Auftankens und der inneren Transformation anzubieten
Italiano :
Ladorée è lieta di accogliere Patrice Bonal per farvi scoprire lo Yoga Nidra e offrirvi un momento di profondo relax, ringiovanimento e trasformazione interiore
Espanol :
Ladorée se complace en dar la bienvenida a Patrice Bonal para descubrir el Yoga Nidra y ofrecerle un momento de profunda relajación, rejuvenecimiento y transformación interior
