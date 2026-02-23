Atelier yoga du visage Collectif Le Papillon Nyons

Atelier yoga du visage

Collectif Le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Atelier Yoga du visage ( spécial haut du visage ).

.

Collectif Le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 88 78 74 associationlepapillon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yoga facial workshop (special upper face).

L’événement Atelier yoga du visage Nyons a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale