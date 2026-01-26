Atelier yoga duo Cosnac
Atelier yoga duo Cosnac samedi 28 février 2026.
Atelier yoga duo
Salle Louis Jouvet Cosnac Corrèze
Venez faire du yoga en duo !
14h-16h à la salle Louis Jouvet (en face de La Poste). Sur inscription (nombre de places limité).
Tarif 10€/duo pour les Cosnacois/Chapellois, 15€ personnes extérieures .
Salle Louis Jouvet Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr
English : Atelier yoga duo
