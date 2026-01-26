Atelier yoga duo Cosnac

Atelier yoga duo

Salle Louis Jouvet Cosnac Corrèze

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Venez faire du yoga en duo !

14h-16h à la salle Louis Jouvet (en face de La Poste). Sur inscription (nombre de places limité).

Tarif 10€/duo pour les Cosnacois/Chapellois, 15€ personnes extérieures .

Salle Louis Jouvet Cosnac 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 82 97 centreteyssandier@commune-cosnac.fr

