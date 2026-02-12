Atelier Yoga Ecriture par Léonore Chaix, résidence d’artistes des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer

Atelier Yoga Ecriture par Léonore Chaix, résidence d’artistes des Fours à Chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

2026-03-07

En résidence d’écriture aux Fours à Chaux, Léonore Chaix, autrice, comédienne et professeure de yoga vous propose une parenthèse introspective, une pratique guidée mélangeant le yoga et l’écriture.

Par des techniques de yoga fondées sur la respiration, cet atelier favorise la libération du corps et du mental pour aborder l’écriture en pleine conscience.

Munissez-vous d’une tenue confortable, d’un cahier et d’un stylo ! Pour participer, il n’est pas nécessaire de pratiquer régulièrement le sport ou l’écriture. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 05 95 08 residence.regneville@manche.fr

