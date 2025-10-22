Atelier Yoga en Famille au coeur du musée ! Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

Atelier Yoga en Famille au coeur du musée ! Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy mercredi 22 octobre 2025.

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:15:00

2025-10-22

NOUVEAU ! Éveillez vos sens Atelier Yoga en Famille au coeur du musée !

Atelier animé par Sabrina, enseignante de yoga et sophrologue enfants et femmes enceintes à Vichy

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

English :

NEW! Awaken your senses: Family Yoga workshop in the heart of the museum!

Workshop led by Sabrina, yoga teacher and sophrologist for children and pregnant women in Vichy

German :

NEU! Erwecken Sie Ihre Sinne Familien-Yoga-Workshop im Herzen des Museums!

Workshop unter der Leitung von Sabrina, Yogalehrerin und Sophrologin für Kinder und Schwangere in Vichy

Italiano :

NUOVO! Risveglia i tuoi sensi: Laboratorio di yoga per famiglie nel cuore del museo!

Condotto da Sabrina, insegnante di yoga e sofrologa per bambini e donne in gravidanza a Vichy

Espanol :

NOVEDAD Despierta tus sentidos: ¡Taller de yoga en familia en el corazón del museo!

Impartido por Sabrina, profesora de yoga y sofróloga para niños y embarazadas en Vichy

