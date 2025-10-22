Atelier Yoga en Famille au coeur du musée ! Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy
Atelier Yoga en Famille au coeur du musée ! Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy mercredi 22 octobre 2025.
Atelier Yoga en Famille au coeur du musée !
Musée des Arts d'Afrique et d'Asie 16 avenue Thermale Vichy
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:15:00
2025-10-22
NOUVEAU ! Éveillez vos sens Atelier Yoga en Famille au coeur du musée !
Atelier animé par Sabrina, enseignante de yoga et sophrologue enfants et femmes enceintes à Vichy
Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr
English :
NEW! Awaken your senses: Family Yoga workshop in the heart of the museum!
Workshop led by Sabrina, yoga teacher and sophrologist for children and pregnant women in Vichy
German :
NEU! Erwecken Sie Ihre Sinne Familien-Yoga-Workshop im Herzen des Museums!
Workshop unter der Leitung von Sabrina, Yogalehrerin und Sophrologin für Kinder und Schwangere in Vichy
Italiano :
NUOVO! Risveglia i tuoi sensi: Laboratorio di yoga per famiglie nel cuore del museo!
Condotto da Sabrina, insegnante di yoga e sofrologa per bambini e donne in gravidanza a Vichy
Espanol :
NOVEDAD Despierta tus sentidos: ¡Taller de yoga en familia en el corazón del museo!
Impartido por Sabrina, profesora de yoga y sofróloga para niños y embarazadas en Vichy
