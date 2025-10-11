[Atelier] Yoga en famille Crépy-en-Valois

Place Jean-Philippe Rameau Crépy-en-Valois

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-10-11 2025-11-15 2025-12-06 2026-01-17 2026-02-07 2026-03-21

Un samedi par mois de 10h30 à 12h, offrez-vous une parenthèse de douceur avec votre enfant le temps d’une séance de Yoga en famille animée par Viviane Seguin.

Après une première découverte du yoga, vos enfants pourront rejoindre un atelier encadré par les animatrices familles pendant que vous profiterez pleinement de votre séance en toute sérénité.

Des postures accessibles dans un cadre bienveillant et une ambiance détendue.

Venez vivre cette belle expérience à la MJC Centre social !

Informations pratiques

Espace Rameau.

Inscription obligatoire au 03 44 87 13 13.

Tarif 5 euros par famille pour les adhérents / 7 euros pour les non adhérents.

Place Jean-Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 13 13

