Atelier yoga en famille intergénérationnel Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier yoga en famille intergénérationnel

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Initiation au yoga, découvrez des mouvements simples pour retrouver le calme à la maison.

Initiation au yoga, découvrez des mouvements simples pour retrouver le calme à la maison. .

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier yoga en famille intergénérationnel

Introduction to yoga, discover simple movements to restore calm at home.

German : Atelier yoga en famille intergénérationnel

Einführung in Yoga, entdecken Sie einfache Bewegungen, um zu Hause zur Ruhe zu kommen.

Italiano :

Un’introduzione allo yoga, alla scoperta di semplici movimenti per ritrovare la calma a casa.

Espanol : Atelier yoga en famille intergénérationnel

Una introducción al yoga, descubriendo movimientos sencillos para recuperar la calma en casa.

L’événement Atelier yoga en famille intergénérationnel Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Villeneuve Vallée du Lot