Atelier yoga en famille intergénérationnel Café Cantine Villeneuve-sur-Lot mercredi 12 novembre 2025.
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Initiation au yoga, découvrez des mouvements simples pour retrouver le calme à la maison.
Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Atelier yoga en famille intergénérationnel
Introduction to yoga, discover simple movements to restore calm at home.
German : Atelier yoga en famille intergénérationnel
Einführung in Yoga, entdecken Sie einfache Bewegungen, um zu Hause zur Ruhe zu kommen.
Italiano :
Un’introduzione allo yoga, alla scoperta di semplici movimenti per ritrovare la calma a casa.
Espanol : Atelier yoga en famille intergénérationnel
Una introducción al yoga, descubriendo movimientos sencillos para recuperar la calma en casa.
