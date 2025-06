Atelier Yoga en famille Sévérac d’Aveyron 9 juillet 2025 07:00

Aveyron

Atelier Yoga en famille Lac de la Cisba Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Profitez d’un instant privilégié de détente, de jeu et de complicité, dans un esprit de douceur et de bienveillance avec votre enfant !

Une approche ludique pour explorer la respiration, la méditation, l’éveil corporel, les postures en duo, par le biais de l’imaginaire, des jeux, des chants … et beaucoup de plaisir ! .

Lac de la Cisba

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

Enjoy a privileged moment of relaxation, play and complicity, in a spirit of gentleness and kindness with your child!

German :

Genießen Sie einen besonderen Moment der Entspannung, des Spiels und der Komplizenschaft, in einem Geist der Sanftheit und des Wohlwollens mit Ihrem Kind!

Italiano :

Godetevi un momento speciale di relax, gioco e complicità, in uno spirito di dolcezza e gentilezza con il vostro bambino!

Espanol :

Disfrute con su hijo de un momento especial de relajación, juego y complicidad, en un espíritu de dulzura y amabilidad

