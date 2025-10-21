Atelier Yoga en famille Sévérac d’Aveyron

Atelier Yoga en famille Sévérac d’Aveyron mardi 21 octobre 2025.

Atelier Yoga en famille

ô9 Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Début : Mardi 2025-10-21

2025-10-21

Profitez d’un instant privilégié de détente, de jeu et de complicité, dans un esprit de douceur et de bienveillance avec votre enfant !

Une approche ludique pour explorer la respiration, la méditation, l’éveil corporel, les postures en duo, par le biais de l’imaginaire, des jeux, des chants … et beaucoup de plaisir !

À partir de 3 ans. Sur inscription au 05 65 47 78 73 .

ô9 Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73

English :

Enjoy a privileged moment of relaxation, play and complicity, in a spirit of gentleness and kindness with your child!

German :

Genießen Sie einen besonderen Moment der Entspannung, des Spiels und der Komplizenschaft, in einem Geist der Sanftheit und des Wohlwollens mit Ihrem Kind!

Italiano :

Godetevi un momento speciale di relax, gioco e complicità, in uno spirito di dolcezza e gentilezza con il vostro bambino!

Espanol :

Disfrute con su hijo de un momento especial de relajación, juego y complicidad, en un espíritu de dulzura y amabilidad

