Atelier Yoga en famille Cocoon Moi Vichy

Atelier Yoga en famille

Cocoon Moi 7 rue Voltaire Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Atelier Yoga parent-enfant 4-12 ans.Et si le Yoga devenait un jeu partagé en famille?

Partager un moment unique de tendresse et de rires, se reconnecter l’ un à l’ autre, s’ amuser ensemble à découvrir les postures de yoga, les massages …

.

Cocoon Moi 7 rue Voltaire Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 61 16 20

English :

Yoga workshop for parents and children aged 4-12 What if yoga became a family game?

Share a unique moment of tenderness and laughter, reconnect with each other, have fun together discovering yoga postures, massages…

German :

Yoga-Workshop für Eltern und Kinder (4-12 Jahre): Wie wäre es, wenn Yoga ein gemeinsames Familienspiel wäre?

Sie können einen einzigartigen Moment der Zärtlichkeit und des Lachens teilen, sich wieder mit einander verbinden, gemeinsam Spaß haben und Yogastellungen, Massagen und …

Italiano :

Laboratorio di yoga per genitori e bambini dai 4 ai 12 anni E se lo yoga diventasse un gioco di famiglia?

Condividere un momento unico di tenerezza e risate, riconnettersi l’uno con l’altro, divertirsi insieme scoprendo posizioni yoga, massaggi …

Espanol :

Taller de yoga para padres e hijos de 4 a 12 años ¿Y si el yoga se convirtiera en un juego familiar?

Compartir un momento único de ternura y risas, reconectar entre vosotros, divertiros juntos descubriendo posturas de yoga, masajes…

L’événement Atelier Yoga en famille Vichy a été mis à jour le 2025-10-27 par Vichy Destinations