Atelier yoga en famille Café cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier yoga en famille

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Venez découvrir les bienfaits du yoga et apprendre des mouvements simples pour retrouver le calme à la maison.

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Atelier yoga en famille

Come and discover the benefits of yoga and learn simple movements to restore calm at home.

