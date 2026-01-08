Atelier yoga en famille Café cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier yoga en famille Café cantine Villeneuve-sur-Lot mercredi 21 janvier 2026.
Atelier yoga en famille
Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Venez découvrir les bienfaits du yoga et apprendre des mouvements simples pour retrouver le calme à la maison.
Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Atelier yoga en famille
Come and discover the benefits of yoga and learn simple movements to restore calm at home.
