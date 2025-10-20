ATELIER YOGA ENFANT LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX Montréjeau

ATELIER YOGA ENFANT

LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-20 09:00:00

fin : 2025-10-20 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Un moment de douceur en famille

La ludothèque propose un atelier de yoga pour favoriser l’imaginaire et le développement de votre enfant. A travers une histoire, les enfants découvriront des mouvements inspirés du yoga la plupart faisant reference aux animaux et à la nature. La musique, l’histoire les postures et le temps de relaxation favorisent l’interaction sociale et le jeu. Un aide pour apprendre a respirer, se relaxer, respecter l’autre. de 1 à 6ans .

LUDOTHEQUE INTERCOMMUNALE LA RONDE DES JEUX 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 79 60 ludo.montrejeau@la5c.fr

English :

A sweet moment for the whole family

German :

Ein süßer Moment mit der Familie

Italiano :

Un momento di dolcezza in famiglia

Espanol :

Un momento en familia

