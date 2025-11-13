Atelier yoga enfant/parent Association Equilibre Royan
Atelier yoga enfant/parent Association Equilibre Royan jeudi 13 novembre 2025.
Atelier yoga enfant/parent
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 10:00:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Un moment de douceur et de complicité à partager entre parents et enfants. Cet atelier yoga invite à découvrir des postures simples, des jeux de respiration et de relaxation adaptés aux tout-petits.
.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
A moment of softness and complicity to share between parents and children. This yoga workshop invites you to discover simple postures, breathing games and relaxation techniques adapted to toddlers.
German :
Ein Moment der Sanftheit und der Zweisamkeit, den Eltern und Kinder miteinander teilen können. Dieser Yoga-Workshop lädt dazu ein, einfache Körperhaltungen, Atem- und Entspannungsspiele zu entdecken, die für Kleinkinder geeignet sind.
Italiano :
Un momento di dolcezza da condividere con genitori e bambini. Questo workshop di yoga vi invita a scoprire semplici posture, giochi di respirazione e tecniche di rilassamento adatte ai più piccoli.
Espanol :
Un momento suave para compartir con padres e hijos. Este taller de yoga te invita a descubrir posturas sencillas, juegos de respiración y técnicas de relajación adecuadas para los más pequeños.
L’événement Atelier yoga enfant/parent Royan a été mis à jour le 2025-10-02 par Mairie de Royan