Atelier yoga enfant/parent Association Equilibre Royan

Atelier yoga enfant/parent

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 11:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

L’atelier yoga est un moment doux et joyeux pour bouger, respirer et se détendre ensemble. Par le jeu, le mouvement et le contact, on partage complicité et sérénité. Une belle pause pour grandir en harmonie et renforcer le lien parent-enfant.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

The yoga workshop is a gentle, joyful way to move, breathe and relax together. Through play, movement and contact, we share complicity and serenity. A great break for growing up in harmony and strengthening the parent-child bond.

