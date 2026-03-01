Atelier yoga et articulations Quettehou
Atelier yoga et articulations Quettehou samedi 28 mars 2026.
Atelier yoga et articulations
Maison des associations Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Au programme
– Conférence Comment préserver et entretenir ses articulations ?
– Séance de yoga.
– Tisane.
Réservation obligatoire.
Maison des associations de Quettehou. .
Maison des associations Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 30 75 75 58 flavie.fey@diwaliyoga.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier yoga et articulations
L’événement Atelier yoga et articulations Quettehou a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Cotentin Le Val de Saire