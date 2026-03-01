Atelier yoga et articulations Quettehou

Atelier yoga et articulations

Maison des associations Quettehou Manche

Tarif : – –

Début : 2026-03-28 09:30:00
Au programme
– Conférence Comment préserver et entretenir ses articulations ?
– Séance de yoga.
– Tisane.
Réservation obligatoire.
Maison des associations de Quettehou.

Maison des associations Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 30 75 75 58  flavie.fey@diwaliyoga.fr

