Atelier Yoga et Chakras Salle Untxinananda Ciboure
Atelier Yoga et Chakras Salle Untxinananda Ciboure mardi 18 novembre 2025.
Atelier Yoga et Chakras
Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Avec Maryne (professeur de yoga) et Jessica (ostéopathe & kinésiologue), vivez une expérience sensorielle complète méditation, yoga ciblé, aromathérapie et sons apaisants des bols tibétains. Au programme
– Découverte du chakra comprenez son rôle et son impact sur le corps et l’esprit.
– Pierres et huiles essentielles pour éveiller vos sens.
– Questionnaire d’auto-évaluation pour identifier les éventuels déséquilibres.
– 7 postures de yoga faciles à refaire chez vous.
– Sonothérapie, mantras et relaxation profonde.
> Matériel à prévoir une tenue confortable, de l’eau
Le cours est assuré avec un minimum de 3 participants. .
Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 64 09 69 yoga.maryne@gmail.com
English : Atelier Yoga et Chakras
German : Atelier Yoga et Chakras
Italiano :
Espanol : Atelier Yoga et Chakras
L’événement Atelier Yoga et Chakras Ciboure a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque