Atelier Yoga et Chakras Salle Untxinananda Ciboure

Atelier Yoga et Chakras

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Avec Maryne (professeur de yoga) et Jessica (ostéopathe & kinésiologue), vivez une expérience sensorielle complète méditation, yoga ciblé, aromathérapie et sons apaisants des bols tibétains. Au programme

– Découverte du chakra comprenez son rôle et son impact sur le corps et l’esprit.

– Pierres et huiles essentielles pour éveiller vos sens.

– Questionnaire d’auto-évaluation pour identifier les éventuels déséquilibres.

– 7 postures de yoga faciles à refaire chez vous.

– Sonothérapie, mantras et relaxation profonde.

> Matériel à prévoir une tenue confortable, de l’eau

Le cours est assuré avec un minimum de 3 participants. .

Salle Untxinananda 4 place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 64 09 69 yoga.maryne@gmail.com

