Atelier Yoga et écriture Biblio’fil Rue du Patronage Loireauxence

Atelier Yoga et écriture Biblio’fil

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Atelier ado/adulte, animé par Marie de Calli’hop l’imaginaire en mouvement

Durée 2h

Inscription conseillée .

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

English :

Teen/adult workshop, led by Marie from Calli’hop l’imaginaire en mouvement

German :

Workshop für Jugendliche/Erwachsene, geleitet von Marie von Calli’hop l’imaginaire en mouvement

Italiano :

Laboratorio per adolescenti/adulti, condotto da Marie di Calli’hop l’imaginaire en mouvement

Espanol :

Taller para adolescentes y adultos, dirigido por Marie de Calli’hop l’imaginaire en mouvement

