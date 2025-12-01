Atelier Yoga et écriture Biblio’fil Rue du Patronage Loireauxence
Atelier Yoga et écriture Biblio’fil Rue du Patronage Loireauxence dimanche 21 décembre 2025.
Atelier Yoga et écriture Biblio’fil
Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 10:30:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Atelier ado/adulte, animé par Marie de Calli’hop l’imaginaire en mouvement
Durée 2h
Inscription conseillée .
Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
English :
Teen/adult workshop, led by Marie from Calli’hop l’imaginaire en mouvement
German :
Workshop für Jugendliche/Erwachsene, geleitet von Marie von Calli’hop l’imaginaire en mouvement
Italiano :
Laboratorio per adolescenti/adulti, condotto da Marie di Calli’hop l’imaginaire en mouvement
Espanol :
Taller para adolescentes y adultos, dirigido por Marie de Calli’hop l’imaginaire en mouvement
