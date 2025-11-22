Atelier yoga et huiles essentielles immunité hivernale Studio L’Instant Belfort

Atelier yoga et huiles essentielles immunité hivernale

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Parfait pour aborder l’hiver et ses petits maux, un atelier yoga et huiles essentielles co-créé et co-animé par Natalie et Axelle !

Avec Nathalie, vous découvrirez le fonctionnement du système immunitaire. Vous fabriquerez votre synergie d’huiles essentielles que vous pourrez utiliser en inhalation durant l’hiver. Puis vous fabriquerez un baume respiratoire.

Les plantes utilisées seront les suivantes

– pin sylvestre,

– laurier noble,

– thym à linalol,

– manuka,

– citron.

Avec Axelle, des pratiques de yoga visant à éviter la stagnation intérieure de l’hiver

– du Hatha yoga aux mouvements doux et fluides,

– une belle séance de Yin yoga autour des méridiens de la saison,

– des pranayama (techniques respiratoires) pour profiter pleinement de votre synergie et de votre baume.

Réservation indispensable

Matériel fourni. Prévoir pull, chaussettes, 1 ou 2 couvertures, gourde d’eau, un tshirt que vous pouvez salir, éventuellement carnet et stylo .

Studio L’Instant 17 Rue du Colonel Frisch Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 67 93 99 contact@axellegagnard.yoga

