Atelier yoga et plantes Ferme Wopaya Plantes La Baume-Cornillane

Atelier yoga et plantes

Ferme Wopaya Plantes 28 Les Granges La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 15:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Wopaya organise un atelier unique mêlant yoga nature, éveil sensoriel et bien‑être au grand air.

Après la séance de yoga, c’est le moment de stimuler vos sens lors d’une balade sensorielle autour des plantes aromatiques et fleurs de la ferme.

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Ferme Wopaya Plantes 28 Les Granges La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@wopaya.fr

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English :

Wopaya organizes a unique workshop combining nature yoga, sensory awakening and outdoor well-being.

After the yoga session, it’s time to stimulate your senses on a sensory walk around the aromatic plants and flowers of the farm.

L’événement Atelier yoga et plantes La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme