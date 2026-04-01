Atelier Yoga grand-parent enfant Salle Quiquemelle Courseulles-sur-Mer

Atelier Yoga grand-parent enfant

Salle Quiquemelle Place du marché Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Atelier en binôme mêlant yoga, activités ludiques et temps d’échange, autour du thème découvrir ses qualités pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Dès 7 ans. Sur inscription

Envie de partager un moment complice et ressourçant avec votre petit-enfant ?

Nous vous proposons un atelier en binôme mêlant yoga, activités ludiques et temps d’échange, autour d’un thème essentiel découvrir ses qualités pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps.

Une belle occasion de renforcer le lien, de bouger ensemble et de repartir avec de l’énergie positive.

Enfant à partir de 7 ans.

Inscriptions et règlement Centre socioculturel ADAJ ou sur votre Espace famille de l’ADAJ. .

Salle Quiquemelle Place du marché Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 08 33 23

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English : Atelier Yoga grand-parent enfant

A workshop in pairs combining yoga, fun activities and a time for sharing, on the theme of discovering your qualities to feel good in mind and body. From age 7. Registration required.

L’événement Atelier Yoga grand-parent enfant Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité