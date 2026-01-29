Atelier yoga intégral Margaux-Cantenac
Atelier yoga intégral Margaux-Cantenac samedi 31 janvier 2026.
Atelier yoga intégral
Avenue de la 5ème République Margaux-Cantenac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Atelier par Benoît Meunier @HouseOfYoga
Accessible à tous, même aux débutants ! .
Avenue de la 5ème République Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine yogamargaux.cantenac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier yoga intégral
L’événement Atelier yoga intégral Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-01-27 par Margaux Médoc Tourisme