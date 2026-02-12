Atelier yoga kundalini Maison Marbeuf Rennes Samedi 7 mars, 10h30 Ille-et-Vilaine

Yoga Kundalini avec Claire le samedi 7 mars, de 10h30 à 11h45 à Maison Marbeuf

Inscription à l’atelier via ce lien : [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/yoga-kundalini-avec-claire](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/yoga-kundalini-avec-claire)

Prix libre + adhésion à l’asso (2€)

Le yoga kundalini fait circuler l’énergie vitale en nous. C’est un yoga accessible à tou(te)s quel que soit votre expérience du yoga et votre condition physique et mentale. J’adapterai le yoga à vous.

Les bienfaits de ce yoga sont ressentis à tous les niveaux: corporel, mental, émotionnel et spirituel.

Les séances d’1h15 comprennent des échauffements, une série de yoga avec un objectif précis (par exemple la digestion, l’intuition ou encore la sérénité…selon votre besoin) une relaxation complète et une méditation (concentration de l’esprit)

Détails pratiques:

sam. 07 mars, 10h30 à 11h45, prix libre

sam. 04 avril,10h30 à 11h45, prix libre

sam. 02 mai, 10h30 à 11h45, prix libre

sam. 27 juin, 10h30 à 11h45, prix libre

Apportez votre tapis de yoga, un châle pour vous couvrir pendant la relaxation et une gourde d’eau ( et un carnet et stylo pour prendre des notes si possible)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T11:45:00.000+01:00

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



