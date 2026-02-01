Atelier yoga Bibliothèque Lamballe-Armor

Atelier yoga

Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-11 09:45:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

En duo adulte enfant, 18 mois à 3 ans. Sur inscription.

Venez partager, avec votre enfant, un moment de détente à travers le yoga. Un atelier animé par Anaïs Nollet, éducatrice de jeunes enfants. .

Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57

