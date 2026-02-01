Atelier yoga Bibliothèque Lamballe-Armor
Atelier yoga Bibliothèque Lamballe-Armor mercredi 11 février 2026.
Atelier yoga
Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 09:45:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
En duo adulte enfant, 18 mois à 3 ans. Sur inscription.
Venez partager, avec votre enfant, un moment de détente à travers le yoga. Un atelier animé par Anaïs Nollet, éducatrice de jeunes enfants. .
Bibliothèque 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier yoga Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor