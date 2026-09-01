Atelier Yoga Maison des associations Lanton
samedi 19 septembre 2026 · Maison des associations · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Atelier Yoga
Maison des associations 25 Avenue David de Vignerte Lanton Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier Yoga
Découverte du hatha yoga et yin yoga, respiration, relaxation, méditation .
Tarif: 20 euros
Inscription au 06 75 44 80 45 .
Maison des associations 25 Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 44 80 45
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English : Atelier Yoga
L’événement Atelier Yoga Lanton a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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