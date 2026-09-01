Atelier Yoga Maison des associations Lanton

Informations pratiques

Lanton

Atelier Yoga

Maison des associations 25 Avenue David de Vignerte Lanton Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier Yoga

Découverte du hatha yoga et yin yoga, respiration, relaxation, méditation .

Tarif: 20 euros

Inscription au 06 75 44 80 45 .

Maison des associations 25 Avenue David de Vignerte Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 44 80 45

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English : Atelier Yoga

L’événement Atelier Yoga Lanton a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon