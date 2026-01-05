Atelier yoga-lecture Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Atelier yoga-lecture

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Par Maylis Daroque.

Un temps de partage et de complicité autour d’une pratique ludique du yoga et de la découverte d’un album jeunesse. En duo 1 adulte 1 enfant , vous revisiterez par le corps, les mots, les images, les émotions d’un album pour cheminer vers une meilleure compréhension de l’écrit, de soi-même et des autres. .

