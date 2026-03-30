Atelier yoga : les postures d’équilibre pour canaliser ses émotions Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS

Danse le cadre du Mois Parisien de la Santé Mentale, le Centre Annie Fratellini vous invite à découvrir le Hatha Yoga et ses bienfaits pour le corps et l’esprit!

Séance du 10 avril : Les postures d’équilibre, Canaliser ses émotions avec le yoga

Recommandations : ne pas manger 2h minimum avant le cours.

Prévoir des vêtements amples et une couverture (surtout en hiver).

Des ateliers sont prévus tout le long de l’année, découvrez les autres dates ici : https://claje.aniapp.fr/activites/stages/yoga-stage-1fa37eb1-a881-4119-b84d-0897d3b94938

Venez découvrir le Hatha Yoga et les bienfaits sur la santé physique et mentale

Le samedi 11 avril 2026

de 15h30 à 17h00

payant

7 euros par personne.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:30:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS

https://claje.aniapp.fr/activites/stages/yoga-stage-1fa37eb1-a881-4119-b84d-0897d3b94938 +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/



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