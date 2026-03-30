Atelier yoga : les postures d’équilibre pour canaliser ses émotions Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS
Atelier yoga : les postures d’équilibre pour canaliser ses émotions Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS samedi 11 avril 2026.
Danse le cadre du Mois Parisien de la Santé Mentale, le Centre Annie Fratellini vous invite à découvrir le Hatha Yoga et ses bienfaits pour le corps et l’esprit!
Séance du 10 avril : Les postures d’équilibre, Canaliser ses émotions avec le yoga
Recommandations : ne pas manger 2h minimum avant le cours.
Prévoir des vêtements amples et une couverture (surtout en hiver).
Des ateliers sont prévus tout le long de l’année, découvrez les autres dates ici : https://claje.aniapp.fr/activites/stages/yoga-stage-1fa37eb1-a881-4119-b84d-0897d3b94938
Venez découvrir le Hatha Yoga et les bienfaits sur la santé physique et mentale
Le samedi 11 avril 2026
de 15h30 à 17h00
payant
7 euros par personne.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T18:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T15:30:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS
https://claje.aniapp.fr/activites/stages/yoga-stage-1fa37eb1-a881-4119-b84d-0897d3b94938 +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/ https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini-61566708579358/
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