Atelier Yoga Salle de danse Lit-et-Mixe dimanche 26 octobre 2025.

Salle de danse Rue des arènes Lit-et-Mixe Landes

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Une matinée pour se recentrer et se reconnecter à son corps et à son souffle en plein équinoxe d’automne.

Danse du dragon Découvrez un enchaînement de postures pour une immersion dans la danse du souffle et la liberté du mouvement. Une expérience où le corps s’exprime, en harmonie avec l’instant présent.

Yin Yoga Laissez-vous guider à travers des postures profondes qui favorisent la détente et le relâchement des tensions anciennes. Chaque posture devient un espace d’accueil bienveillant dans la lenteur pour vous recentrer en douceur et en sécurité.

Tarif 10€ l’atelier

Sur inscription au 06 31 22 86 32. .

Salle de danse Rue des arènes Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 22 86 32

