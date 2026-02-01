Atelier Yoga Parent Enfant

28 rue de la Vinière Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-21

.

28 rue de la Vinière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 26 35 52 agnes.talja@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Yoga Parent Enfant Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral