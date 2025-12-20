Atelier Yoga Patanjali Beaumont-du-Lac

Atelier Yoga Patanjali

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-22

Prenez le temps de ralentir… découvrez l’espace et l’architecture qui vous entoure autrement au CIAPV ! Durant cet atelier, nous pratiquerons un Yoga traditionnel, basé sur les Yoga Sutras de Patanjali. Ce texte sanskrit vieux de plus de 2000 ans, décrit de manière complète et précise le contenu de l’expérience du Yoga et les étapes du cheminement. Le Yoga de Patanjali est à l’origine de nombreux courants en Inde.

Cours tous niveaux, débutant·es bienvenu·es. RDV à 10h pour un début du cours à 10h15.

À prévoir une tenue souple et confortable, er un tapis de yoga. Pour les frileux·ses, pensez à un plaid !

RDV à l’accueil du CIAPV. 8€/pers. Sur réservation 05 55 69 27 27 publics@ciapvassiviere.org .

Île de Vassivière Beaumont-du-Lac 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 27 publics@ciapvassiviere.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

