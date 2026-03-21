Atelier yoga Patrimo-yoga RDV devant l’église de Saint-Privat-d’Allier Saint-Privat-d’Allier

Atelier yoga Patrimo-yoga

RDV devant l’église de Saint-Privat-d’Allier Le bourg Saint-Privat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Et si la visite d’un site se faisait autrement ! Enfants, parents, grands-parents sont invités à à pratiquer ensemble une séance de yoga en plein air ! Duo adulte et enfant. Avec Juliane Schappler, professeure de yoga.

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RDV devant l’église de Saint-Privat-d’Allier Le bourg Saint-Privat-d’Allier 43580 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

How about a different kind of site visit! Children, parents and grandparents are invited to join in an outdoor yoga session! Adult and child duo. With yoga teacher Juliane Schappler.

L’événement Atelier yoga Patrimo-yoga Saint-Privat-d’Allier a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay