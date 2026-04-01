Atelier Yoga & Pique-nique Barr
Atelier Yoga & Pique-nique Barr mardi 14 avril 2026.
Atelier Yoga & Pique-nique
5 Zone de loisirs du Kirchberg Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-14 11:00:00
fin : 2026-04-14 13:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Viens te détendre lors d’un atelier de yoga en plein air, suivi d’un moment convivial autour d’un pique-nique partagé.
Viens te détendre lors d’un atelier de yoga en plein air, suivi d’un moment convivial autour d’un pique-nique partagé.
Places 15 participants
Pense à venir en tenue confortable et à emmener ta bouteille d’eau. .
5 Zone de loisirs du Kirchberg Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 56 56 saj.inscription@paysdebarr.fr
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English :
Come and relax in an outdoor yoga workshop, followed by a convivial moment over a shared picnic.
L’événement Atelier Yoga & Pique-nique Barr a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Barr