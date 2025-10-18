Atelier Yoga Relax parent-enfant Sombernon

Atelier Yoga Relax parent-enfant Sombernon samedi 18 octobre 2025.

Atelier Yoga Relax parent-enfant

relais petite enfance Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : 2025-10-18
11:00:00
12:00:00

Date(s) :
2025-10-18

Atelier de Yoga et découvertes sensorielles adapté aux enfants de 2 à 4 ans, avec un parent   .

relais petite enfance Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 

English : Atelier Yoga Relax parent-enfant

German : Atelier Yoga Relax parent-enfant

Italiano :

Espanol :

