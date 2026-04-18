Atelier Yoga Relax parent-enfant Sombernon
Atelier Yoga Relax parent-enfant Sombernon samedi 18 avril 2026.
Atelier Yoga Relax parent-enfant
relais petite enfance Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Atelier duo parent/enfant
Découvertes sensorielles et postures de yoga adaptées aux enfants de 2 à 4 ans .
relais petite enfance Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79
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English : Atelier Yoga Relax parent-enfant
L’événement Atelier Yoga Relax parent-enfant Sombernon a été mis à jour le 2026-03-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)