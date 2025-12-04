Atelier yoga

L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Animé par Jacky pratiquant confirmé et professeur formé à l’École française de Hatha Yoga. .

L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

English : Atelier yoga

L’événement Atelier yoga Sauméjan a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Coteaux et Landes de Gascogne