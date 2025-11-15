Atelier Yoga sur chaise L’Escale du Born Mimizan
Atelier Yoga sur chaise
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes
Atelier animé par Suzanne daudon au club foyer restaurant . Inscriptions au 0768874175 (laissez un message)
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros .
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56 lesdechetsutiles@protonmail.com
