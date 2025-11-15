Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Yoga sur chaise L’Escale du Born Mimizan samedi 15 novembre 2025.

L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes

Atelier animé par Suzanne daudon au club foyer restaurant . Inscriptions au 0768874175 (laissez un message)
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros   .

L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56  lesdechetsutiles@protonmail.com

