Atelier Yoga sur chaise L’Escale du Born Mimizan

Atelier Yoga sur chaise
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan Landes
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Atelier animé par Suzanne daudon au club foyer restaurant . Inscriptions au 0768874175 (laissez un message)
Ouvert à tous adhésion à l’escale 2 Euros .
L’Escale du Born 28 avenue de Bayonne Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 19 55 56 lesdechetsutiles@protonmail.com
