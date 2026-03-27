Atelier Yoga sur chaise UTL Gien
Atelier Yoga sur chaise UTL Gien mercredi 1 avril 2026.
Atelier Yoga sur chaise UTL
Centre Anne de Beaujeu Gien Loiret
Tarif : – – 200 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:30:00
fin : 2026-04-30 11:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Atelier Yoga sur chaise UTL
Tous les vendredis matins
Salle 203 .
Centre Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
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English :
Chair Yoga workshop UTL
L’événement Atelier Yoga sur chaise UTL Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
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