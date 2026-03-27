Atelier Yoga sur chaise UTL

Centre Anne de Beaujeu Gien Loiret

Tarif : – – 200 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-30 11:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Atelier Yoga sur chaise UTL

Tous les vendredis matins

Salle 203 .

Centre Anne de Beaujeu Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr

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English :

Chair Yoga workshop UTL

L’événement Atelier Yoga sur chaise UTL Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN