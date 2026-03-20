Atelier Yoga Rue Jules Dupré Varennes-sur-Allier
Atelier Yoga Rue Jules Dupré Varennes-sur-Allier mercredi 15 avril 2026.
Atelier Yoga
Rue Jules Dupré Pôle petite enfance Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Atelier Yoga sur inscription
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Rue Jules Dupré Pôle petite enfance Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 85 30 patricia.audebert@interco-abl.fr
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English :
Yoga workshop with registration
L’événement Atelier Yoga Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire