Atelier yoga Café cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier yoga Café cantine Villeneuve-sur-Lot mardi 12 août 2025.

Atelier yoga

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : 2025-08-12

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Venez découvrir les bienfaits du yoga et apprendre des mouvements simples.

Séance animée par Stéphanie Pelletier, professeure de yoga et éducatrice.

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier yoga

Come and discover the benefits of yoga and learn simple movements.

Led by Stéphanie Pelletier, yoga teacher and educator.

German : Atelier yoga

Entdecken Sie die Vorteile des Yoga und lernen Sie einfache Bewegungen.

Die Stunde wird von der Yogalehrerin und Erzieherin Stéphanie Pelletier geleitet.

Italiano :

Venite a scoprire i benefici dello yoga e a imparare semplici movimenti.

Condotto da Stéphanie Pelletier, insegnante ed educatrice di yoga.

Espanol : Atelier yoga

Ven a descubrir los beneficios del yoga y a aprender movimientos sencillos.

Impartido por Stéphanie Pelletier, profesora y educadora de yoga.

